«Шахед» влучив у п’ятиповерхівку в Харкові: що відомо про постраждалих

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

У Новобаварському районі Харкова ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Реклама

За його словами, після влучання загорілася покрівля будинку. Усіх мешканців оперативно евакуювали.

Реклама

На місці працюють профільні служби, які ліквідовують пожежу та інші наслідки атаки. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Інформація щодо інших можливих наслідків уточнюється.

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російські удари повністю знищили всі АЗС на ділянці траси Харків — Полтава, включно із заправками у Валках, Чутовому та інших населених пунктах. За його словами, останню працюючу АЗС у Валках окупанти знищили 26 липня, тому водіям рекомендують заздалегідь подбати про запас пального. Водночас Скорик наголосив, що попри руйнування понад 200 АЗС в Україні, з яких понад 80 — на Харківщині, паливної кризи в країні наразі немає.

Новини партнерів