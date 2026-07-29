Мінус 84 градуси: в Антарктиді зафіксували найнижчу температуру з 2012 року

В Антарктиді зафіксували найнижчу температуру на планеті за 14 років

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Французько-італійська високогірна станція Конкордія в Антарктиді у середу, 18 липня, офіційно зареєструвала падіння температури до позначки -84,1 °C. Такі екстремальні показники були зафіксовані датчиками двічі за один ранок, ставши найхолоднішими на Землі від 2012 року.

Про це пише Live Science.

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Життя «крижаних астронавтів»

Ця наукова база розташована у самісінькому центрі Антарктиди на масивному льодовиковому щиті завтовшки понад 3 км. Оскільки об’єкт лежить на висоті понад 3200 м над рівнем моря і за 1000 км від найближчого узбережжя, зараз там панує глибока полярна зима без жодного проблиску сонячного світла.

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Умови на станції настільки суворі та ізольовані, що Європейське космічне агентство використовує її для вивчення фізичних і соціальних викликів, з якими стикаються космонавти. З настанням зими літаки фізично не можуть туди дістатися, що робить екіпаж відрізаним від цивілізації більше, ніж астронавти на Міжнародній космічній станції за 400 км від Землі.

«Під час зими сонячного світла немає місяцями, атмосфера надзвичайно суха і стабільна, і під ясним небом тепло безперервно витікає в космос, що дозволяє температурам падати до екстремальних рівнів», — пояснює керівник станції Габріеле Каругаті.

Глобальне потепління та аномальний холод

Неймовірний мороз на цій станції різко контрастує з виснажливою спекою, від якої зараз потерпають Північна Америка та Європа. Глобально середні температури продовжують зростати через викиди парникових газів, але погодні системи Землі дуже складні, тому зміна клімату не означає однакове потепління абсолютно всюди.

«Кліматичні зміни описують довгострокові глобальні тенденції, тоді як окремі погодні явища все ще можуть приносити винятковий холод», — зазначає керівник станції.

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Найхолодніші рекорди в історії

Хоча нинішні показники вражають, це ще не межа для самої Конкордії, де взимку 2010 року стовпчики термометрів опустилися до -84,7 °C. Абсолютний же рекорд найнижчої температури на Землі належить базі Восток, де у липні 1983 року було зафіксовано неймовірні -89,2 °C.

Крім того, супутникові дані показують, що в деяких віддалених районах Східної Антарктиди температура може падати навіть до -98 °C. Однак цей найхолодніший континент все одно залишається дуже вразливим до глобального потепління, особливо в районі Антарктичного півострова, який стрімко втрачає свої льодовики та популяції пінгвінів.

У березні 2024 року Антарктида вже пережила безпрецедентну хвилю тепла, коли температура піднялася на 18 °C вище звичайної березневої норми. За прогнозами кліматологів, подальше посилення природного явища Ель-Ніньйо може зробити 2026 та 2027 роки рекордно спекотними для всієї нашої планети.

«Такі екстремальні спостереження допомагають вченим краще розуміти атмосферні процеси та вдосконалювати кліматичні моделі», — підсумував Габріеле Каругаті.

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Нагадаємо, Антарктида не завжди була крижаною пустелею. Нове дослідження вказує, що вирішальну роль у формуванні льодового щита могли відіграти тектонічні процеси, які почалися ще за часів розпаду суперконтиненту Гондвана.

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