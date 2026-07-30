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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
1 хв

Ракета РФ зруйнувала будинок у Львові: під завалами будинку знайшли чоловіка

Рятувальні роботи на місці ракетної атаки тривають.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Львів.

Атака на Львів. / © ДСНС

У Львові під руїнами житлового будинку, куди вночі проти 30 липня вдарила російська ракета, виявили одного загиблого.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка», — наголосив чиновник.

Водночас, за словами чиновника, пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» тривають.

Нагадаєм, у Львові повітряна тривога тривала від 04:12 — до 05:16. Пролунали сильні вибухи. На обласний центр летіло понад 20 раке, зокрема дві влучили у житлові будинки.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що найбільше постраждали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Рятувальники продовжують роботи на місці ударів. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків та заклади освіти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
793
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