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Ракета РФ зруйнувала будинок у Львові: під завалами будинку знайшли чоловіка
Рятувальні роботи на місці ракетної атаки тривають.
У Львові під руїнами житлового будинку, куди вночі проти 30 липня вдарила російська ракета, виявили одного загиблого.
Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка», — наголосив чиновник.
Водночас, за словами чиновника, пошуково-рятувальні роботи на місці «прильоту» тривають.
Нагадаєм, у Львові повітряна тривога тривала від 04:12 — до 05:16. Пролунали сильні вибухи. На обласний центр летіло понад 20 раке, зокрема дві влучили у житлові будинки.
Міський голова Андрій Садовий повідомив, що найбільше постраждали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Рятувальники продовжують роботи на місці ударів. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків та заклади освіти.