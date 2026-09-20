«Пріорітас» може отримати в управління права на «Моршинську»: що відомо про компанію

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Про це повідомляє видання OBOZ.UA .

Управитель отримує контроль саме над корпоративними правами, а не над щоденною роботою заводів. Виробництво, логістика, персонал та продажі продовжують функціонувати в межах звичної операційної системи.

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Раніше конкурс виграла КУА «Укркапітал» із пропозицією винагороди у розмірі 0,01% від доходу (близько 100 тис. грн на рік). Проте згодом компанію відхилили через відсутність реального економічного обґрунтування: за таких умов за три роки управління компанія пішла б у мінус на 12 млн грн. Крім того, «Укркапітал» пов’язаний із банком «Український капітал», який торік отримав рекордний штраф від НБУ, та фігурантами гучних кримінальних проваджень.

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Новий ймовірний управитель — «Юридичне бюро „Пріорітас“ — запропонував винагороду у розмірі 0,9%. Хоча ця цифра також невелика, вона підкріплена розрахунками.

Першочергові витрати: Платформа електронних майданчиків (5 млн грн), банківські гарантії та страхування вимагають значних інвестицій на старті.

Реалістичність моделі: Ставка 0,9% дозволяє покрити стартові витрати першого року та забезпечити ефективне виконання договору в майбутньому.

Чому «Пріорітас» називають незалежним гравцем?

Серед інших претендентів на управління активцем були потужні фінансово-промислові групи та структури, пов’язані з великим українським ритейлом і банками (зокрема, компанії, пов’язані з власниками мереж EVA, Varus та ексвласниками АТБ).

У випадку з «Пріорітас» відкриті дані не демонструють належності компанії до олігархічних кланів чи політичних центрів. Компанія працює з 2013 року і вже має досвід управління крупними активами — зокрема, їй належить 100% найбільшого виробника туристичних товарів в Україні Terra Incognita.

Також компанія має профільну команду, оскільки завдання управителя — реалізовувати права держави на дивіденди та корпоративний контроль, а не підміняти собою директорів заводів.

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«Якщо управитель не займається безпосереднім виробництвом, логістикою, продажами чи кадровою політикою операційної компанії, йому не потрібен штат, співмірний зі штатом самої IDS Ukraine. Його функція — забезпечити корпоративний контроль», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, до групи IDS Ukraine входять відомі українські бренди мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська». Активи пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями України та міжнародних партнерів.

Комісія, яку очолює бізнес-омбудсман Анка Фельдгузен, розглянула документи компаній-претендентів і допустила п’ятьох учасників до наступного етапу — електронного аукціону. Переможцем стане учасник, який відповідатиме встановленим умовам відбору та запропонує найнижчу вартість послуг з управління активами. Його автоматично визначить електронна система закупівель за результатами торгів.

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