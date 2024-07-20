Розвідка Британії повідомила, де зосередження зусилля окупантів

Наразі основні наступальні зусилля армії РФ на лінії фронту зосереджені на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Разом з тим армія РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.

"Ймовірно, Авідіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", - наголошують розвідники.

Армія РФ продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Британці називають це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки і розвідувальну діяльність", – зазначають Міоборони.

Як повідомлялося, за інформацією DeepState, РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просувається далі.

Читайте також:

Окупанти пробують пробитися, але безуспішно! Репортаж з фронту в районі Роботиного