Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідка Британії повідомила, де зосередження зусилля окупантів

Розвідка Британії повідомила, де зосередження зусилля окупантів

Російська армія. / Фото: Associated Press

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося.

Наразі основні наступальні зусилля армії РФ на лінії фронту зосереджені на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Разом з тим армія РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.

"Ймовірно, Авідіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", - наголошують розвідники.

Армія РФ продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Британці називають це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. 

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки і розвідувальну діяльність", – зазначають Міоборони.

Як повідомлялося, за інформацією DeepState, РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просувається далі.

Читайте також:

Окупанти пробують пробитися, але безуспішно! Репортаж з фронту в районі Роботиного

Окупанти пробують пробитися, але безуспішно! Репортаж з фронту в районі Роботиного

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація