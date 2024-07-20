Розвідка Британії повідомила, де зосередження зусилля окупантів

Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося.
Наразі основні наступальні зусилля армії РФ на лінії фронту зосереджені на Авдіївському напрямку.
Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Разом з тим армія РФ продовжує наступальні операції одночасно на кількох ділянках фронту.
"Ймовірно, Авідіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи", - наголошують розвідники.
Армія РФ продовжила просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Британці називають це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники працюють здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.
"Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки і розвідувальну діяльність", – зазначають Міоборони.
Як повідомлялося, за інформацією DeepState, РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просувається далі.
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