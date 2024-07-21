Коли завершиться літній наступ росіян: прогноз військового експерта

Під час наступальної операції ворог просунувся лише на 5-7 кілометрів на півночі Харківської області і на 15 км на Покровському напрямку.

Поточний наступ російських окупантів може завершитися приблизно восени.

Такий прогноз зробив військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю Главреду.

Оцінюючи російську наступальну кампанію експерт зазначає, що бронетехніка ворона використовується в дуже малій кількості.

"Наш Генштаб рапортує про знищення 10-13 танків. Це обмежений наступ, який орієнтований на підтримку напруження і динаміки бойових дій. Жодних масштабних операцій, які передбачали б застосування великої кількості бронетехніки, ми не бачимо", - йдеться в повідомленні.

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Нарожний додав, що за час поточної операції ворог просунувся лише на 5-7 кілометрів на півночі Харківської області і на 15 км на Покровському напрямку.

"Якщо враховувати те, скільки вони втратили людей і бронетехніки, це відносно невелике просування. І зараз у росіян абсолютно очевидний дефіцит бронетехніки. На Харківському напрямку ми бачимо здебільшого танки Т-62. Такі машини, як Т-72 або Т-90, використовуються дуже рідко. Відновити потенціал щодо бронетехніки ворог не може", - зазначає експерт.

Крім того, противника залишається вкрай багато артилерії – ствольної артилерії, самохідних артилерійських установок тощо.

"І, що найголовніше, Путін не шкодує своїх людей. Ворог втрачає 1000-1500 військових щодоби, але його це не зупиняє. Наше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що росіяни мобілізують у середньому приблизно 30 тисяч осіб на місяць. І вони лише перекривають свої втрати. Нас багато лякали тим, що РФ начебто мобілізує мільйон осіб, проте ми цього не побачили. Тому все, що зараз робить противник – це підтримує діючи темпи війни", - додав Нарожний.

За його прогнозом, поточний наступ ворога завершиться приблизно восени. Є декілька причин, чому так станеться.

"Перша – військо поповниться новими мобілізованими. Зараз ворог просувається, тому що у Збройних силах не вистачає людей. Навчання, злагодження та інші заходи завершаться, і приблизно восени військові потраплять на фронт. Друга причина полягає в тому, що повинна з'явитися можливість протистояти російським керованим авіаційним бомбам. Ворог застосовує велику кількість КАБів, і відповіддю на цю загрозу повинні стати ЗРК Patriot і винищувачі F-16, які ми отримаємо", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська здійснюють активні наступальні операції на Покровському напрямку, однак потенційної загрози початку бойових дій на Дніпропетровщині немає.

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