РФ вивела в Чорне моря два ракетоносії: військові попереджають про небезпеку

В акваторії - підводний та надводний ракетоносії.

Станом на ранок 23 липня армія Російської Федерації вивела до Чорного моря два ракетоносії, які оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили Сили оборони півдня.

В морській акваторії є підводний та надводний ракетоносії. Вони споряджені до 12 крилатих ракет типу "Калібр".

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте до укриття, не нехтуйте власною безпекою", - наголосили військові.

Нагадаємо, військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко вважає, що Росія готує масштабну повітряну атаку. У перші три тижні липня інтенсивність ракетних ударів російської терористичної армії була нижчою, ніж у червні.

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