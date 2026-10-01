Семья Путина путешествует по миру на частных самолетах олигархов: куда ездит и за чьи деньги

Как семья Путина путешествует по миру / © Associated Press

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Члены семьи российского диктатора Владимира Путина оказались среди ключевых фигурантов схемы использования частных самолетов состоятельных россиян для международных поездок. Несмотря на кровавую полномасштабную войну и многочисленные санкции, ближайшее окружение Путина чувствует себя комфортно и путешествует за границу без ограничений.

Данными расследования делится издание «Проект».

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Семья Путина комфортно путешествует по миру на самолетах богачей РФ

Услуги по предоставлению бизнес-джетов близким руководителя Кремля предоставляют не менее 10 человек. В то время как сам Путин передвигается за деньги государственного бюджета и пользуется правительственным бортом, перелеты его родственников оплачивают российские олигархи и другие состоятельные люди.

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По данным расследователей, с 2014 по 2023 год члены президентской семьи совершили по меньшей мере 180 перелетов на частных самолетах. Общая стоимость этих рейсов превышает 5 миллионов долларов.

24 рейса были совершены на бортах, принадлежащих 10 состоятельным россиянам. Среди вероятных спонсоров фигурируют лица из списка Forbes: Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Год Нисанов, Алексей Репик, Иван Стрешинский (настоящее имя и отчество — Владимир Яковлевич), Дмитрий Конов, депутат Ирек Богуславский, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, бывший руководитель холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, а также мер Казани Ильсур Метшин.

Маршруты и предпочтения «первой семьи» России

Бывшая жена Путина Людмила Очеретная, а также их общие дочери Екатерина Тихонова и Мария Воронцова в течение 2014–2023 годов предпочитали путешествия в страны Западной Европы.

Они продолжали путешествовать в эти страны, несмотря на официальную риторику Путина о враждебности этих государств. Чаще всего семья Путина посещала Германию и Францию.

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Во время брака с Кириллом Шамаловым дочь Путина, Екатерина Тихонова, регулярно летала во французский Биарриц, где супруги владели виллой.

После развода дочь Путина стала чаще посещать Мюнхен — там ее новый избранник Игорь Зеленский работал художественным руководителем Баварского государственного балета. Вместе с ними летала их общая дочь Эльза Тихонова.

Расследователи отмечают, что дочери Путина практически не путешествуют вместе: «Проекту» удалось найти лишь один общий рейс рейсовым самолетом в Мюнхен, который состоялся в мае 2015 года.

Алина Кабаева гораздо чаще дочерей Путина пользуется услугами добрых олигархов — на ее счету по меньшей мере 27 перелетов. Незадолго до рождения сына Ивана Кабаева вместе с матерью летала в Лугано. Теща Путина — Любовь Кабаева — также постоянно путешествует частными самолетами вместе с семьей главы российского МИД Сергея Лаврова.

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По меньшей мере, раз гражданская жена Путина тайно летала с ним в Казахстан, для чего Кабаевой понадобился отдельный частный самолет.

Экс-любовница Путина Алиса Харчева в 2020 году вылетела в ОАЭ в сопровождении московского девелопера Дмитрия Десятникова и Магомеда Магомедова — племянника замглавы администрации президента Магомедсалама Магомедова. В 2021 году Харчева несколько дней провела в Турции, где ее попутчицей стала бывший пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» Кристина Потупчик.

На каких самолетах роскошествует семья Путина

Для перелетов Екатерины Тихоновой, ее мужа Игоря Зеленского и дочери Эльзы использовался Bombardier Global 5000, принадлежащий фармацевтическому олигарху Алексею Репику.

Алина Кабаева летала на Мальдивы бортом Bombardier Global XRS, принадлежащим бывшему гендиректору и совладельцу холдинга USM Ивану Стрешинскому.

В то же время давний друг и муж двоюродной сестры Путина Виктор Хмарин передвигался на самолете Airbus A318 Elite, принадлежащем российско-азербайджанскому олигарху Году Нисанову.

«Мёртвая рука» Путина: что известно о его секретном бункере

Напомним, внутри горы Косьвинский Камень на Северном Урале расположен сверхсекретный российский военный объект «Грот» (номер 1335). Он предназначен для защищенного управления стратегическими ядерными силами и связан с советской системой «Периметр», известной на Западе как «Мертвая рука».

По данным расследования центра «Досье», изданий Danwatch и The Sunday Times, подземный комплекс охватывает не менее 24 помещений, сеть тоннелей, радиоцентры и системы жизнеобеспечения, на строительство которых использовали десятки тысяч тонн стали и цемента.

Первоочередно «Периметр» создавали при Холодной войне как резервный механизм управления на случай уничтожения высшего руководства государства и Генштаба в результате «обезглавливающего» ядерного удара. При потере связи специальные командные ракеты должны были запуститься и передать закодированный сигнал боеспособным ракетным комплексам. Однако в советской версии окончательное решение о запуске всегда оставалось за человеком-оператором, что предотвращало риск случайной ядерной войны.

Согласно изученным документам, после 2004 года «Грот» определили основой резервного пункта Генштаба ВС РФ, после чего провели масштабную модернизацию объекта и инфраструктуры. Один из разработчиков системы, генерал-майор в отставке Виктор Халин, заявил, что в результате работ до 2010 года Россия получила возможность осуществлять ответный ядерный удар не только в автоматизированном, но и в полностью автоматическом режиме. Это означает, что после предварительной активации высшим командованием последующая процедура запускается без дополнительного подтверждения.

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