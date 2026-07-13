Більшість навіть не здогадується: дев’ять пристроїв, які можна без проблем зарядити від звичайного повербанка

Що можна зарядити від повербанка / © pexels.com

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Якщо правильно підібрати потужність і відповідний кабель, повербанк стане універсальним джерелом живлення для різної електроніки.

Що можна зарядити від повербанка

Планшет

Практично всі сучасні планшети підтримують заряджання від повербанка. Єдина умова — зовнішній акумулятор повинен мати достатню ємність і силу струму. Якщо пристрій підтримує технологію швидкого заряджання, варто переконатися, що повербанк також сумісний із нею.

Ноутбук

Багато хто не знає, але деякі ноутбуки також можна заряджати від повербанка. Для цього потрібна модель із підтримкою USB-C Power Delivery (PD) та достатньою вихідною потужністю — зазвичай від 45 до 100 Вт залежно від вимог ґаджета. Звичайні бюджетні повербанки для такого завдання не підходять.

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Бездротові навушники

Кейси бездротових навушників споживають мінімум енергії, тому навіть компактного повербанка вистачить на десятки циклів заряджання. Це особливо зручно під час подорожей або тривалих поїздок.

Смартгодинник і фітнес-браслет

Розумні годинники та фітнес-трекери також без проблем заряджаються від портативного акумулятора. Завдяки невеликій ємності батареї процес займає небагато часу.

Bluetooth-колонка

Якщо ви вирушаєте на природу або відпочинок, повербанк допоможе продовжити роботу портативної колонки. Більшість сучасних моделей підтримують заряджання через USB.

Електронна книжка

Рідери відомі своєю автономністю, однак навіть вони потребують підзаряджання. Повербанк дозволить не перейматися доступом до розетки під час подорожі.

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Фотоапарат

Деякі цифрові камери можна заряджати напряму через USB. Якщо ж такої функції немає, знадобиться окремий зарядний пристрій, який можна підключити до повербанка.

Портативна ігрова консоль

Nintendo Switch, Steam Deck та інші сучасні портативні консолі підтримують заряджання через USB-C. Проте для швидкого поповнення заряду бажано використовувати повербанк із підтримкою Power Delivery.

Wi-Fi-роутер

У разі відключення електроенергії окремі моделі роутерів можуть працювати від повербанка через спеціальний кабель-перехідник. Це допоможе зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів.

На що звернути увагу перед заряджанням

Щоб не пошкодити техніку, важливо враховувати характеристики повербанка. Перед використанням перевірте:

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вихідну потужність;

підтримку USB-C Power Delivery або Quick Charge;

сумісність із вашим пристроєм;

якість кабелю для заряджання.

Саме ці параметри визначають, чи зможе зовнішній акумулятор безпечно та ефективно зарядити конкретний ґаджет.

FAQ

Чи можна зарядити ноутбук від повербанка?

Так, але лише за умови, що ноутбук підтримує заряджання через USB-C, а повербанк має достатню потужність (зазвичай від 45 Вт) і підтримує стандарт Power Delivery.

Що можна зарядити від повербанка, окрім телефона?

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Окрім смартфона, від повербанка можна заряджати планшети, смартгодинники, бездротові навушники, Bluetooth-колонки, електронні книжки, фотоапарати, портативні ігрові консолі, окремі моделі ноутбуків і навіть деякі Wi-Fi-роутери за наявності сумісного кабелю та відповідних технічних характеристик.

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