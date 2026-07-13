Pianoboy Дмитро Шуров замилував фото з дружиною-красунею в Одесі та поділився особистим

Дмитро Шуров з дружиною / © facebook.com/pianoboy.band

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Український музикант Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой, поділився теплими кадрами з дружиною Ольгою та розповів про несподівані кілька днів відпочинку в Одесі.

Артист вирушив до міста біля моря заради концерту, але плани раптово змінилися. Після виступу він вирішив не поспішати додому. Разом із коханою вони залишилися в Одесі ще на кілька днів. За цей час подружжя встигло зустрітися з друзями, насолодитися морем і згадати важливі моменти свого життя. У соцмережах музикант також показав сонячне селфі з дружиною.

«Коли поїхав в Одесу з концертом, але додому повернутись не зміг. Декілька щасливих днів біля Чорного моря, зустрічі зі старими та новими приятелями, ностальгія за всім чудовим, що було з нами в Одесі за останні 25 років», — написав Шуров.

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Допис Дмитра Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Він також не приховав вдячності всім, хто зробив цей короткий відпочинок особливим. Музикант окремо згадав Музакадемію, готель, Новий базар та людей, які подарували їм щирий прийом.

«Дякую всім, хто так тепло приймав нас не тільки в Музкомедіі, а й традиційно в готелі Олександрівському, на Новому базарі, на станціях фонтану та в своїх затишних домівках, офісах та майстернях», — додав артист.

Допис Дмитра Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Допис Дмитра Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Допис Дмитра Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Допис Дмитра Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Історія кохання Дмитра та Ольги Шурових триває вже багато років і пережила не один непростий етап. Подружжя познайомилося ще в юності, проходило через гучні сварки та навіть розставання, які здавалися остаточними. Сьогодні вони виховують сина Лева, який продовжує сімейну творчу традицію та здобуває музичну освіту в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Шуров висловився про 22-річного сина за кордоном і від якої освіти його відмовляв.

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