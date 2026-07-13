$30 млрд невикористаного потенціалу: Буданов розкрив переваги української зброї

Зустріч Буданова з Кубілюсом: обговорили $30 млрд потенціалу ОПК та кредити ЄС / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Український оборонно-промисловий комплекс має колосальні резерви для нарощування виробництва зброї, які на сьогодні оцінюються у 30 мільярдів доларів США.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками зустрічі з європейським комісаром з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

Поєднання європейських грошей та українського досвіду

«Невикористаний потенціал української оборонної промисловості сьогодні оцінюється у 30 млрд доларів США. Ми розраховуємо на європейські інвестиції», — сказав Буданов.

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Він наголосив, що українська зброя вже довела свою ефективність на полі бою. Крім того, вона дешевша за світові аналоги.

«Тому поєднання європейських ресурсів, технологій та українського бойового досвіду безпосередньо вплине на розвиток оборонного потенціалу всього ЄС», — переконаний голова ОП.

Кредити на €90 мільярдів та першочергові потреби України

Під час зустрічі Кирило Буданов подякував єврокомісару за послідовну підтримку України та затвердження масштабної програми Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Водночас він зауважив, що критично важливим для України залишається розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які мають піти на закупівлі нового озброєння.

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Наразі ключовими пріоритетами для Сил оборони України є:

Стабільне постачання артилерійських боєприпасів;

Посилення систем протиповітряної оборони;

Далекобійні ракети;

Масове виробництво та постачання дронів різних типів.

Окремо сторони обговорили стратегічну важливість створення єдиної європейської антибалістичної системи. Буданов нагада, що саме сьогодні в Парижі на засіданні Антибалістичної коаліції Володимир Зеленський представив партнерам ініціативу та пропозиції України.

Шлях до ЄС

Також Буданов висловив сподівання на сприяння Андрюса Кубілюса у якнайшвидшому відкритті всіх переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Він наголосив, що членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки.

«Україна готова й надалі ділитися унікальним досвідом та технологічними ноу-хау задля безпеки спільного європейського дому», — підсумував голова ОП.

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Раніше президент Зеленський сказав, скільки ракет до Patriot потрібно Україні, щоб пережити зиму.

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