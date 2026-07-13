Бронювання працівників ставлять на паузу: джерела розкрили деталі рішення Ставки / © ТСН.ua

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Бронювання від мобілізації у застосунку «Дія» можуть тимчасово зупинити.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела видання, рішення призупинити бронювання через «Дію» ухвалили на Ставці Верховного головнокомандувача. Проте офіційного оголошення цього рішення поки не було.

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Однак, поки незрозуміло, як виглядатиме процес бронювання. Джерело видання стверджує, що на Ставці обговорювалися різні варіанти. Наприклад, закрити можливість бронювання лише тим, хто ще не підтвердив критичність, або ж навпаки — для всіх бізнесів відразу.

Зазначається, що процес бронювання військовозобов’язаних працівників планують тимчасово призупинити орієнтовно до 1 вересня.

«Попередньо, після того, як рішення набуде чинності, заявки на бронювання, які вже були на опрацюванні, будуть опрацьовані. А от подати нові заявки бізнес не зможе», — зазначає джерело видання.

Продовжити бронювання і перебронювання для своїх співробітників зможуть виключно ті роботодавці, які успішно пройдуть процедуру перепідтвердження статусу критично важливого підприємства за новими правилами.

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