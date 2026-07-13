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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1305
Час на прочитання
1 хв

На Ставці вирішили заборонити бронювання в «Дії» — ЗМІ

В Україні можуть тимчасово заблокувати послугу електронного бронювання працівників у застосунку «Дія» орієнтовно до 1 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Бронювання працівників ставлять на паузу: джерела розкрили деталі рішення Ставки

Бронювання працівників ставлять на паузу: джерела розкрили деталі рішення Ставки / © ТСН.ua

Бронювання від мобілізації у застосунку «Дія» можуть тимчасово зупинити.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерела видання, рішення призупинити бронювання через «Дію» ухвалили на Ставці Верховного головнокомандувача. Проте офіційного оголошення цього рішення поки не було.

Однак, поки незрозуміло, як виглядатиме процес бронювання. Джерело видання стверджує, що на Ставці обговорювалися різні варіанти. Наприклад, закрити можливість бронювання лише тим, хто ще не підтвердив критичність, або ж навпаки — для всіх бізнесів відразу.

Зазначається, що процес бронювання військовозобов’язаних працівників планують тимчасово призупинити орієнтовно до 1 вересня.

«Попередньо, після того, як рішення набуде чинності, заявки на бронювання, які вже були на опрацюванні, будуть опрацьовані. А от подати нові заявки бізнес не зможе», — зазначає джерело видання.

Продовжити бронювання і перебронювання для своїх співробітників зможуть виключно ті роботодавці, які успішно пройдуть процедуру перепідтвердження статусу критично важливого підприємства за новими правилами.

Раніше ми писали, який крайній термін підтвердження бронювання для бізнесу.

Також ми писали, коли відстрочка та бронювання автоматично втрачають чинність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1305
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