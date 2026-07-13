Який крайній термін підтвердження бронювання для бізнесу

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Критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус та відповідність новим критеріям (зокрема вимогам щодо зарплати) до 1 вересня 2026 року.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, повідомляє «24 Канал».

«Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм», — зазначив міністр.

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Він додав, що необхідні пакети документів уже підготовлені, тому процедура не повинна зайняти багато часу.

Олексій Соболєв наголосив, що постійно проходити таку процедуру бізнес не повинен. Водночас перегляд статусу приблизно раз на півтора року під час воєнного стану є виправданим, адже економічна ситуація та умови роботи підприємств змінюються.

Бронювання для бізнесу — останні новини

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Серед ключових змін — підвищення вимог до рівня середньої зарплати працівників:

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для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання вона має становити щонайменше 25 941 грн (три мінімальні зарплати)

Для підприємств на прифронтових територіях встановлено гнучкіший поріг — 21 618 грн (2,5 мінімальної зарплати)

Також уточнено правила врахування працівників у квоту бронювання: працівники, які вже мають відстрочку від призову та сумісники враховуються лише за одним місцем роботи.

Крім того, міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації протягом місяця мають оновити критерії критичності підприємств за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього буде переглянуто статус усіх підприємств, які вже вважалися критично важливими, щоб бронювання залишалося ефективним та прив’язаним до реальної потреби бізнесу.

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