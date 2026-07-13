Юлія Саніна замилувала сімейними кадрами з чоловіком і підрослим 10-річним сином в Ісландії

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

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Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вирушила у сімейну подорож до Ісландії разом із чоловіком, музикантом Валом Бебком, та їхнім 10-річним сином Данилом.

У своєму Instagram артистка поділилася серією атмосферних світлин із мандрівки. Родина досліджувала мальовничі куточки країни, милувалася льодовиковими лагунами, каньйонами, горами, водоспадами та геотермальними джерелами. На кадрах Юлія також ніжно позує разом із чоловіком і вже помітно підрослим сином.

«Наша перша в житті Ісландія. Ми мріяли про це дуже багато років. 12 днів подорожі. Вперше в житті бачила гейзери, геотермальні джерела. Планували ми поїздку приблизно за три місяці. Теплий одяг, шапка, рукавиці та дощовик — мастхев навіть влітку. Маска для сну — єдине, що рятувало від „білих ночей“. Погода та локації швидко змінюються», — зворушливо підписала фото співачка.

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Юлія Саніна з сином / © instagram.com/the_hardkiss

Син і чоловік Юлії Саніної / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з родиною / © instagram.com/the_hardkiss

Під час відпочинку Вал Бебко активно фільмував сімейні миті, тоді як Данило із дитячим захопленням відкривав для себе красу Ісландії. Сама Саніна також показала, як влаштувала невеликий б’юті-ритуал просто в одній із геотермальних зон.

Окреме захоплення у родини викликала місцева природа. Співачка поділилася кадрами величезних айсбергів, океанського узбережжя, полів квітів і потужних водоспадів. Не обійшлося й без знайомства з місцевими мешканцями — сім’ї вдалося побачити кумедних морських котиків та навіть китів, які виринали з води.

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з сином / © instagram.com/the_hardkiss

Новими світлинами артистка вкотре показала теплі стосунки з чоловіком. Попри хвилю чуток про кризи і критику, з якою Юлія та Вал Бебко неодноразово стикалися через перебування музиканта за кордоном, подружжя продовжує ділитися спільними моментами та демонструвати гармонію.

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