Юлия Санина восхитила семейными кадрами с мужем и подросшим 10-летним сыном в Исландии

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

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Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отправилась в семейное путешествие в Исландию вместе с мужем музыкантом Валом Бебко и их 10-летним сыном Данилой.

В своем Instagram артистка поделилась серией атмосферных фотографий из путешествия. Семья исследовала живописные уголки страны, любовалась ледниковыми лагунами, каньонами, горами, водопадами и геотермальными источниками. На кадрах Юлия также нежно позирует вместе с мужем и уже заметно подросшим сыном.

«Наша первая в жизни Исландия. Мы мечтали об этом очень много лет. 12 дней путешествия. В первый раз в жизни видела гейзеры, геотермальные источники. Планировали мы поездку примерно за три месяца. Теплая одежда, шапка, варежки и дождевик — мастхев даже летом. Маска для сна — единственное, что спасало от "белых ночей". Погода и локации быстро меняются», — трогательно подписала фотография певица.

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Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss

Сын и муж Юлии Саниной / © instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с семьей / © instagram.com/the_hardkiss

Во время отдыха Вал Бебко активно снимал семейные мгновения, в то время как Даниил с детским увлечением открывал для себя красоту Исландии. Сама Санина также показала, как устроила небольшой бьюти-ритуал прямо в одной из геотермальных зон.

Отдельный восторг у семьи вызвала местная природа. Певица поделилась кадрами огромных айсбергов, океанского побережья, полей цветов и мощных водопадов. Не обошлось и без знакомства с местными жителями — семье удалось увидеть смешных морских котиков и даже китов, которые выныривали из воды.

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина / © instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина с сыном / © instagram.com/the_hardkiss

Новыми фотографиями артистка в очередной раз показала теплые отношения с мужем. Несмотря на волну слухов о кризисах и критику, с которой Юлия и Вал Бебко неоднократно сталкивались из-за пребывания музыканта за границей, супруги продолжают делиться общими моментами и демонстрировать гармонию.

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