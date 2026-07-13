- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Девушка датского графа приехала на модный показ в пикантном топе без белья
Граф Николай фон Монпеза и его девушка Бенедикте Туструп появились в светском обществе.
Пара посетила показ коллекции высокой моды Giorgio Armani Privé осень/зима 2026/2027 в рамках Парижской недели моды.
Граф Николай — старший сын принца датского Иоахима и его первой жены принцессы Александры, а его возлюбленная Бенедикте Туструп — датская модель и основательница модного бренда BénéSoie.
Николай появился на публике в сером костюме, который состоял из светло-серого пиджака в полоску и темно-серых широких брюк. На нем также была белая рубашка и серый галстук в принт, туфли тоже были серыми, а вот очки на лице с желтыми линзами в черно оправе. Его девушка была одета в пикантный топ без белья, свободные синие струящиеся брюки с полупрозрачной ткани и остроносые туфли, а в руках держала маленькую сумку цвета морской волны с россыпью страз и камней. Образ Бенедикте дополнила золотыми серьгами-кольцами и подвеской на шее из золота, надела несколько браслетов и черные солнцезащитные очки.
Напомним, ранее пара показывала, как они вместе ходили на охоту.