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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
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Девушка датского графа приехала на модный показ в пикантном топе без белья

Граф Николай фон Монпеза и его девушка Бенедикте Туструп появились в светском обществе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Граф Николай и Бенедикте Туструп

Граф Николай и Бенедикте Туструп / © Getty Images

Пара посетила показ коллекции высокой моды Giorgio Armani Privé осень/зима 2026/2027 в рамках Парижской недели моды.

Граф Николай — старший сын принца датского Иоахима и его первой жены принцессы Александры, а его возлюбленная Бенедикте Туструп — датская модель и основательница модного бренда BénéSoie.

Граф Николай и Бенедикте Туструп / © Getty Images

Граф Николай и Бенедикте Туструп / © Getty Images

Николай появился на публике в сером костюме, который состоял из светло-серого пиджака в полоску и темно-серых широких брюк. На нем также была белая рубашка и серый галстук в принт, туфли тоже были серыми, а вот очки на лице с желтыми линзами в черно оправе. Его девушка была одета в пикантный топ без белья, свободные синие струящиеся брюки с полупрозрачной ткани и остроносые туфли, а в руках держала маленькую сумку цвета морской волны с россыпью страз и камней. Образ Бенедикте дополнила золотыми серьгами-кольцами и подвеской на шее из золота, надела несколько браслетов и черные солнцезащитные очки.

Напомним, ранее пара показывала, как они вместе ходили на охоту.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
77
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