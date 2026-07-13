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- Гламур
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Зірка "Гри престолів" уперше став батьком та показав перші фото новонародженого малюка
Тобі Себастьян приймає вітання з народженням первістка.
Зірка серіалу «Гра престолів» Тобі Себастьян уперше став батьком, а голлівудська акторка Флоренс П’ю отримала новий статус — тепер вона тітка.
У родині британського актора та музиканта сталося радісне поповнення. Про народження первістка повідомила дружина знаменитості Скарлетт Александра. Вона опублікувала в соцмережах зворушливі світлини, на яких Тобі ніжно тримає немовля на руках. Ім’я та стать дитини подружжя поки що вирішило не розкривати. Утім, публікація миттєво привернула увагу шанувальників і друзів родини.
«Сезон малюків та коктейлів Spritz уже обіцяє стати найкращим літом у моєму житті», — з гумором підписала кадри Скарлетт.
Світлини швидко зібрали безліч привітань. Однією з перших відреагувала сестра актора Раффі, яка не стримала емоцій і залишила теплий коментар під дописом.
«Це найкращі фотографії у світі!» — написала вона.
Та новина про поповнення зацікавила фанатів ще й через відомі родинні зв’язки Тобі Себастьяна. Річ у тім, що його справжнє прізвище — П’ю, а молодшою сестрою актора є одна з найуспішніших зірок сучасного Голлівуду Флоренс П’ю. За словами акторки, саме старший брат свого часу надихнув її обрати шлях у кіно та допоміг зробити перші кроки в індустрії.
Тобі Себастьян здобув світову популярність після ролі принца Тристана Мартелла у серіалі «Гра престолів». Після успіху на екрані він продовжив розвивати й музичну кар’єру. Ба більше, у 2021 році актор записав спільний трек «Midnight» разом із сестрою Арабеллою, а Флоренс П’ю долучилася до композиції як бек-вокалістка. Пісня стала справжнім хітом і зібрала мільйони прослуховувань.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль висловилася про 17-річного сина-політолога та його особисте життя.