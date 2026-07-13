Зірка "Гри престолів" уперше став батьком та показав перші фото новонародженого малюка

Тобі Себастьян

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Зірка серіалу «Гра престолів» Тобі Себастьян уперше став батьком, а голлівудська акторка Флоренс П’ю отримала новий статус — тепер вона тітка.

У родині британського актора та музиканта сталося радісне поповнення. Про народження первістка повідомила дружина знаменитості Скарлетт Александра. Вона опублікувала в соцмережах зворушливі світлини, на яких Тобі ніжно тримає немовля на руках. Ім’я та стать дитини подружжя поки що вирішило не розкривати. Утім, публікація миттєво привернула увагу шанувальників і друзів родини.

«Сезон малюків та коктейлів Spritz уже обіцяє стати найкращим літом у моєму житті», — з гумором підписала кадри Скарлетт.

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Тобі Себастьян з малюком

Тобі Себастьян з дружиною скарлет

Світлини швидко зібрали безліч привітань. Однією з перших відреагувала сестра актора Раффі, яка не стримала емоцій і залишила теплий коментар під дописом.

«Це найкращі фотографії у світі!» — написала вона.

Та новина про поповнення зацікавила фанатів ще й через відомі родинні зв’язки Тобі Себастьяна. Річ у тім, що його справжнє прізвище — П’ю, а молодшою сестрою актора є одна з найуспішніших зірок сучасного Голлівуду Флоренс П’ю. За словами акторки, саме старший брат свого часу надихнув її обрати шлях у кіно та допоміг зробити перші кроки в індустрії.

Тобі Себастьян та Флоренс П’ю

Тобі Себастьян здобув світову популярність після ролі принца Тристана Мартелла у серіалі «Гра престолів». Після успіху на екрані він продовжив розвивати й музичну кар’єру. Ба більше, у 2021 році актор записав спільний трек «Midnight» разом із сестрою Арабеллою, а Флоренс П’ю долучилася до композиції як бек-вокалістка. Пісня стала справжнім хітом і зібрала мільйони прослуховувань.

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