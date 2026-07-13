Даша Квіткова замилувала сімейною фотосесією з сином та обранцем Бражком у день 5-річчя малечі

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова показала зворушливі фото з сином Левом, який святкує своє 5-річчя, та отримала теплі привітання від Нікіти Добриніна і Володимира Бражка.

Для родини інфлюенсерки 13 липня стало особливою датою. Її син Лев відзначив перший ювілей — хлопчику виповнилося п’ять років. Із цієї нагоди Квіткова влаштувала атмосферну фотосесію серед яблуневого саду. На кадрах іменинник щиро усміхається, бавиться та обіймає найрідніших. Світлини швидко зібрали сотні захоплених коментарів у соцмережі. А сама блогерка не приховувала емоцій.

«Дякую, що саме ти називаєш мене мамою. Це найкрасивіше слово, яке я коли-небудь чула. Люблю тебе так, як не вміє жодне слово», — звернулася Даша до сина.

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Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Головним героєм святкової зйомки став сам Левчик. Хлопчик із задоволенням позував перед камерою, куштував яблука, кривився від їхньої кислинки та багато сміявся. Окрему увагу шанувальників привернули знімки, де Лев ніжно обіймається з футболістом Володимиром Бражком, нареченим Квіткової.

Даша Квіткова з сином Левом та Володимиром Бражком / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левом / © instagram.com/kvittkova

Не залишився осторонь і Нікіта Добринін. Телеведучий опублікував архівні кадри із сином, на яких вони проводять час разом.

Допис Нікіта Добриніна

Допис Нікіта Добриніна

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін оголосили про розлучення 2023 року після кількох років шлюбу. Пара продовжує разом виховувати сина Лева та підтримує теплі стосунки заради дитини. Нещодавно блогерка одружилася із коханим — футболістом Володимиром Бражком.

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