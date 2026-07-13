«Пульс Життя» на Поляні ВДНГ: Київстар ТБ та Агенти крові запрошують донорів

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У межах проєкту «КіноПульс» платформа кіно і телебачення Київстар ТБ продовжує поєднувати кінопокази з важливими соціальними ініціативами. Наступна подія сезону – «Пульс життя» – відбудеться 18 липня: Київстар ТБ спільно з Агентами крові та бригадою Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова проведуть благодійну донорську акцію на Поляні ВДНГ у Києві.

Ініціатива покликана не лише поповнити запаси донорської крові, а й нагадати про важливість регулярного донорства. Зібрана кров буде передана на операційні потреби Інституту Амосова, де щодня рятують життя цивільних і військових пацієнтів із тяжкими серцево-судинними захворюваннями та пораненнями. Для багатьох операцій донорська кров є життєво необхідною, тож кожна донація може врятувати чиєсь життя.

У програмі події:

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09:00–11:30 — благодійна донація крові;

11:30 — показ документального фільму «Яремчук. Незрівнянний світ краси» в кінотеатрі просто неба.

На донорів чекатимуть приємні частування від партнерів: ароматний чай і хрустка піца від мережі ресторанів Mafia, фірмові десерти від Milk Bar, освіжаюча вода від АкваМиргород, а також попкорн та приємні подарунки від Київстар ТБ — на знак вдячності за небайдужість і готовність допомагати іншим.

Показ стрічки «Яремчук. Незрівнянний світ краси» стане додатковою подякою всім донорам за їхній внесок. Фільм розповідає історію Назарія Яремчука — одного з найвидатніших українських виконавців, чий голос став символом цілої епохи.

Також просимо почесних донорів взяти із собою посвідчення (паспорт) донора крові — фахівці Інституту Амосова зможуть одразу внести до нього відмітку про донацію.

Нагадуємо, що відповідно до законодавства України донори крові мають право на день відпочинку зі збереженням середнього заробітку після дня донації (або можуть використати його в інший час відповідно до законодавства України).

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Подія відбудеться на локації «Поляна ВДНГ» у Києві за адресою просп. Академіка Глушкова, 1.

Щоб долучитися до донації, необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Проєкт «КіноПульс» поєднує класичні стрічки, що стали частиною українського культурного коду, зі світовими кінохітами та новими originals Київстар ТБ, які формують сучасний наратив українського кіно. У центрі — думка про те, що кіно не завершується фінальними титрами: воно продовжується у спільних емоціях, важливих розмовах і добрих справах, які народжуються після перегляду.

Слідкуйте за анонсами наступних подій сезону «КіноПульс» у Telegram-каналі «Кіно для ТБ».

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Довідка

Київстар ТБ – спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua.

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