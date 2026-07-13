За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів

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Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 280 тисяч родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 6 по 12 липня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 443 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 280 тисяч родин», - йдеться в ньому.

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Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де минулого тижня вдалося повернути електрику у 142,6 тисяч домівок.

Водночас на Дніпропетровщині енергетики повернули світло 118 тисячам сімей після обстрілів.

На Київщині за тиждень ремонтні бригади повернули світло 19,3 тисячам сімей, тоді як на Одещині електрику повернули 2,1 тисячам родин.

Нагадаємо, протягом червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 1,5 млн родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

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