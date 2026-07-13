Трамп анонсував відновлення блокади іранських портів: що буде з Ормузькою протокою

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану. Водночас він наголосив, що Ормузька протока залишатиметься відкритою для судноплавства інших країн.

Про це Трамп повідомив у своїй заяві в соціальних мережах.

Допис Дональда Трампа. / © Фото із соціальних мереж

За словами президента США, Ормузька протока залишатиметься відкритою «з Іраном чи без нього», а нова блокада стосуватиметься лише іранських суден та їхніх клієнтів.

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«Ми відновлюємо іранську блокаду, названу так тому, що вона лише зупиняє вхід та вихід іранських кораблів або клієнтів. Усі інші країни матимуть справедливе та відкрите використання протоки», — заявив Трамп.

Крім того, Трамп заявив, що Сполучені Штати отримуватимуть компенсацію у розмірі 20% від усіх перевезених вантажів для покриття витрат, пов’язаних із забезпеченням безпеки в регіоні.

«Процес та формування розпочнуться негайно», — додав президент США.

Загострення в Ірані: останні новини

Нагадаємо, Сполучені Штати розпочали новий раунд військових ударів проти Ірану та скасували ключове звільнення від санкцій, що стосувалося продажу іранської нафти, звинувативши Тегеран у нападі на комерційні судна в Ормузькій протоці, чим поставили під загрозу крихке перемир’я.

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Раніше командування США заявило про початок нової серії ударів по території Ірану. У заяві зазначається, що нову операцію розпочали для зниження спроможностей Ірану здійснювати атаки на цивільних моряків і комерційні судна, які проходять Ормузькою протокою, а також для притягнення іранських сил до відповідальності.

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, закінчився.

«Як на мене, все скінчено. Я більше не хочу мати з ними справу», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він припинення вогню завершеним і меморандум про взаєморозуміння мертвим.

За словами президента США, американські удари стали відповіддю на атаки Ірану на судна.

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