США завдали нових ударів по Ірану: вперше застосували морські дрони

Удари по Ірану відновилися / © Associated Press

Реклама

США вперше застосували морські дрони в ударах по Ірану.

Про це повідомляє CENTCOM.

«Центральне командування США завершило черговий раунд ударів по Ірану: вражено системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Уперше в операції застосовано морські дрони-камікадзе — поряд з авіацією, бойовими кораблями та повітряними дронами. Яких саме цілей завдали ударів і чи є інформація про наслідки операції, у CENTCOM наразі не уточнили.

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, закінчився.

«Як на мене, все скінчено. Я більше не хочу мати з ними справу», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він припинення вогню завершеним і меморандум про взаєморозуміння мертвим.

За словами президента США, американські удари стали відповіддю на атаки Ірану на судна.

Реклама

Сполучені Штати розпочали новий раунд військових ударів проти Ірану та скасували ключове звільнення від санкцій, що стосувалося продажу іранської нафти, звинувативши Тегеран у нападі на комерційні судна в Ормузькій протоці, чим поставили під загрозу крихке перемир’я.

Через війну між США та Іраном світ втратив близько 13% постачань нафти, і в підсумку ціни злетіли з 60 до 100 доларів за барель. Однак похмурі прогнози стрибка до 200 доларів не справдилися. Через закриття протоки найбільші виробники нафти в Перській затоці були змушені скоротити видобуток майже на 45%, свідчать дані IEA.

Новини партнерів