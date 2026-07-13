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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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387
Время на прочтение
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США нанесли новые удары по Ирану: впервые применили морские дроны

Соединенные Штаты в ночь на 13 июля начали новую серию ударов по территории Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Удары по Ирану возобновились

Удары по Ирану возобновились / © Associated Press

США впервые применили морские дроны в ударах по Ирану.

Об этом сообщает CENTCOM.

«Центральное командование США завершило очередной раунд ударов по Ирану: поражены системы ПВО, береговые радары, ракетные и дроновые возможности, а также малые лодки», — говорится в сообщении.

Впервые в операции применены морские дроны-камикадзе — наряду с авиацией, боевыми кораблями и воздушными дронами. Какие именно цели нанесли удары и есть ли информация о последствиях операции, в CENTCOM пока не уточнили.

Война в Иране — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, заключенный для прекращения войны, закончился.

«По-моему, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, считает ли он прекращение огня завершенным и меморандум о взаимопонимании мертвым.

По словам президента США, американские удары стали ответом на атаки Ирана на суда.

Соединенные Штаты начали новый раунд военных ударов против Ирана и отменили ключевое освобождение от санкций по продаже иранской нефти, обвинив Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе, чем поставили под угрозу хрупкое перемирие.

Из-за войны между США и Ираном мир потерял около 13% поставок нефти, и в итоге цены взлетели с 60 до 100 долларов за баррель. Однако мрачные прогнозы скачка до 200 долларов не оправдались. Из-за закрытия пролива крупнейшие производители нефти в Персидском заливе вынуждены были сократить добычу почти на 45%, свидетельствуют данные IEA.

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Дата публикации
Количество просмотров
387
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