Цены на топливо 13 июля: что изменилось на АЗС и где бензин и дизель самые дорогие

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По состоянию на 13 июля, крупнейшие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 75,84 грн за литр, а дизельного горючего — 76,81 грн за литр.

Об этом пишет «Главком».

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем, большинство операторов оставили стоимость бензина, дизеля и автогаза без изменений.

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В то же время в одной сети А95+ подешевел на 2 грн/л, тогда как А95 местами подорожал до 2,5 грн/л.

Дизельное топливо в основном подешевело на 2 грн/л, хотя в отдельных случаях его стоимость выросла менее чем на две гривны. Цена на ДТ+ в одних сетях снизилась на 2 грн/л, а в других, напротив, выросла на 2 грн/л.

Также некоторые операторы снизили стоимость бензина А100 и А92 на 2 грн/л, а автогаз подешевел на менее гривны.

Сейчас самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо традиционно можно найти в «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

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Цены на АЗС 13 июля 2026 года

Угрожает ли Украине дефицит дизтоплива

Украина вошла в десятку стран мира с высокими темпами роста цен на дизельное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. Стоимость дизеля в стране выросла на 33,9%. Хотя это соответствует глобальной тенденции, показатель остается ниже, чем в ряде азиатских государств.

В то же время директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн подчеркнул, что дефицита дизельного горючего на рынке нет и в ближайшее время не ожидается. По его словам, в марте объемы поставок оставались на уровне прошлого года.

Ключевые факторы и прогнозы экспертов относительно изменения цен на АЗС

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко пояснил, что рост цен на бензин и дизельное топливо в Украине связан не только с войной на Ближнем Востоке, но, прежде всего, с долгосрочными последствиями остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны. В то же время, по его словам, на рынок влияют и дополнительные факторы.

«Основным объективным фактором, повлиявшим на увеличение цен, является то, что после остановки крупнейшего и фактически единственного нефтеперерабатывающего предприятия в Украине более 85% светлых нефтепродуктов зависят от импорта», — отметил Кириленко.

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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии «Главкому» заявил, что ситуация на топливном рынке остается сложной не только из-за мировых цен на нефть, но и из-за внутренних регуляторных решений, которые постепенно вытесняют мелких участников рынка. По его мнению, украинские сети АЗС работают с более высокой маржей, чем европейские трейдеры, однако контролирующие органы не спешат вмешиваться.

В свою очередь президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец считает, что подорожание нефтепродуктов спровоцировало цепной эффект и на рынке природного газа. По его словам, спекулятивные колебания на нефтяном рынке уже повлекли за собой существенный рост цен на газ на европейских хабах, что затрудняет подготовку к отопительному сезону и наполнение хранилищ.

Эксперт также отметил, что сложившаяся ситуация на топливно-энергетическом рынке в значительной степени обусловлена психологическими настроениями и спекулятивными факторами, а не реальным дефицитом ресурсов. По его убеждению, правительству следует отказаться от популистических мер типа «топливного кэшбека» и сосредоточиться на налоговой составляющей стоимости топлива, которая находится в прямой компетенции государства.

Другие факторы роста цен на топливо:

рост объемов спроса и сокращение объемов предложения и запасов;

рост фактической стоимости приобретения и прогноз дальнейшего роста себестоимости нефтепродуктов;

увеличение стоимости логистических услуг;

невозможность сравнения условий и объемов хранения топлива на территории Украины.

Напомним, в Украине могут измениться правила работы автозаправочных станций из-за угрозы российских ударов.

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