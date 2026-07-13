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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1622
Время на прочтение
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Утром РФ накрыла ракетами областной центр - есть "прилеты", горит автостоянка

В Одессе утро началось с вражеской атаки — власти сообщили о попадании.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Одесса под атакой

Одесса под атакой / © Associated Press

Сегодня, 13 июля, оккупанты устроили воздушную атаку по Одессе. В городе есть попадания.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали выясняем», — отметил он.

В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе: «Ракеты в акватории Черного моря, курсом на Одессу/Черноморск».

Напомним, россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

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Дата публикации
Количество просмотров
1622
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