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- Украина
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Утром РФ накрыла ракетами областной центр - есть "прилеты", горит автостоянка
В Одессе утро началось с вражеской атаки — власти сообщили о попадании.
Сегодня, 13 июля, оккупанты устроили воздушную атаку по Одессе. В городе есть попадания.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали выясняем», — отметил он.
В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе: «Ракеты в акватории Черного моря, курсом на Одессу/Черноморск».
Напомним, россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.
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