Утром РФ накрыла ракетами областной центр - есть "прилеты", горит автостоянка

Одесса под атакой / © Associated Press

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Сегодня, 13 июля, оккупанты устроили воздушную атаку по Одессе. В городе есть попадания.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города. Детали выясняем», — отметил он.

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В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе: «Ракеты в акватории Черного моря, курсом на Одессу/Черноморск».

Напомним, россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

Дата публикации 08:19, 13.07.26 Количество просмотров 7 Одессу атаковали ракетами — горит автостоянка

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