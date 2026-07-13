В РФ взорвалась очередная нефтебаза, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 13 июля 2026 года

Энергетика дня позитивна, но настолько хрупка, что ее легко нарушить не только резким словом, но и неприязненным взглядом, поэтому не стоит допускать ни злых высказываний, ни негативных мыслей — особенно, если они касаются других людей, поэтому особенно важно избегать любых- даже незначительных — конфликтов.