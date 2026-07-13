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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Стала известна причина смерти сенатора Линдси Грэма

Сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Линдси Грэм

Линдси Грэм / © Associated Press

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти сенатора США Линдси Грэма стало расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис сенатора и предварительные заключения судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия.

В офисе Линдси Грэма сообщили, что он умер вечером в субботу после «короткой и внезапной болезни». Семья политика попросила уважать ее право на конфиденциальность и поблагодарила всех за слова поддержки.

По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало расслоение аорты — повреждение стенки главной артерии организма, связанное с отверждением артерий вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэмма «членом семьи» и заявил, что тяжело переживает его смерть.

«Он позвонил по телефону мне в субботу вечером после возвращения из Украины. Он звучал немного уставшим, но вполне нормально», — сказал Трамп.

Также президент США распорядился приспустить государственные флаги по всей стране к вечеру субботы.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером 11 июля после внезапной кратковременной болезни.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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