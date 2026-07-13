Астролог назвал знаки Зодиака, которым в голову приходят гениальные профессиональные идеи

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Но вот рождать их могут далеко не все — для этого нужны особые способности, которым нельзя научиться — похоже, с ними нужно родиться.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым в голову приходят гениальные профессиональные идеи.

Водолей

Водолеи — самый креативный знак Зодиака, голова его представителей буквально переполнена самыми разными идеями, среди которых часто попадаются выдающиеся и даже гениальные. Откуда они их берут непонятно даже им самим, иногда кажется, что они буквально вылавливают свои замыслы из воздуха или космоса.

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Рыбы

Рыбы — самый чувственный и романтичный знак зодиакального круга, представители которого почти всегда находятся в состоянии влюбленности. Именно она дарит им душевный подъем и, как следствие, вдохновение, а оттуда до гениальных — в том числе, и профессиональных — идей недалеко, чем они и пользуются в благих целях.

Стрелец

Стрельцы сами ничего не придумывают, но, поскольку они много путешествуют, то везде наблюдают за тем, как и что устроено в тех странах, в которых им удалось побывать, а потом думают, как можно использовать свою насмотренности в сфере собственной деятельности, что им прекрасно удается.

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