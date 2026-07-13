Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо избегать конфликтов

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Сегодня, 13 июля, нарушать позитивную энергетику дня нельзя всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно избегать конфликтов.

Телец

Тельцы обычно копят раздражение довольно долго, но, срываясь, уже не видят никаких стоп-сигналов. Однако в этот раз им придется держать себя в руках, несмотря ни на какие — уважительные — обстоятельства, если, конечно, они не хотят рассориться с близким человеком и остаться в одиночестве.

Близнецы

Близнецы в полной мере прочувствуют присущую им двойственность. Так, если одна их половина будет настаивать на мирном сосуществовании с окружающими, то вторая — начнет конфликтовать как с близкими, так и с незнакомыми людьми, что может привести к серьезному скандалу.

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Стрелец

Стрельцы умеют и даже любят конфликтовать, но сегодня им лучше воздержаться от этого занятия.: выбрав не самый благодарный объект –непосредственное начальство, они рискуют испортить с ним отношения, а, как следствие, и осложнить свое продвижение по карьерной лестнице.

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