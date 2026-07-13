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Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід уникати конфліктів
Енергетика дня позитивна, але настільки тендітна, що її легко порушити не лише різким словом, а й неприязним поглядом, тому не варто допускати ані злих висловлювань, ані негативних думок — особливо, якщо вони стосуються інших людей, тому особливо важливо уникати будь-яких — навіть незначних — конфліктів.
Сьогодні, 13 липня, нікому з представників зодіакального кола не слід порушувати позитивну енергетику дня, але трьом із них особливо важливо уникати конфліктів.
Телець
Тельці зазвичай накопичують роздратування досить довго, але, коли вибухають, вже не помічають жодних стоп-сигналів. Однак цього разу їм доведеться тримати себе в руках, незважаючи на жодні — поважні — обставини, якщо, звичайно, вони не хочуть посваритися з близькою людиною й залишитися на самоті.
Близнята
Близнята повною мірою відчують притаманну їм подвійність. Так, якщо одна їхня половина наполягатиме на мирному співіснуванні з оточенням, то друга — почне конфліктувати як із близькими, так і з незнайомими людьми, що може призвести до серйозного скандалу.
Стрілець
Стрільці вміють і навіть люблять конфліктувати, але сьогодні їм краще утриматися від цього: обравши не найвдячніший об’єкт — безпосереднє керівництво, вони ризикують зіпсувати з ним стосунки, а, як наслідок, і ускладнити своє просування кар’єрними сходами.
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