Астрологічний прогноз на 13 липня

Водяна лілія / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими — і в цьому сенсі логічно, що день припадає на понеділок — виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливу нагоду досягти успіху в тій чи тій сфері життя.

Символ дня: водяна лілія.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит.

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За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, не становлять особливої небезпеки й тривають недовго, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: слід відмовитися від м’яса та зернових — каш, хліба, макаронів, пластівців — і сухих сніданків.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — не варто втрачати шанс візуально змінитися та помолодшати.

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Дачні роботи дня: у саду не можна нічого зривати, ламати чи спилювати — зірки засуджують будь-яке руйнування.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для жіночої — любовної та домашньої — магії.

Сни дня: сни цієї ночі не містять важливої інформації.

Табу дня: не можна перенапружувати зір — читати за поганого освітлення та довго сидіти за комп’ютером.

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Цитата дня: «Найнебезпечніша людина — це та, у якої немає емоцій» (Френк Герберт).

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