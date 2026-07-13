У РФ влада почала «трусити» бізнес: вимагає працівників або грошей на війну

Диктатор Путін / © Associated Press

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У низці регіонів Росії місцева влада вимагає від підприємств забезпечувати набір людей на військову службу за контрактом для війни проти України.

Про це повідомляє телеканал Дождь.

За інформацією видання, журналісти ознайомилися з «Планом відбору кандидатів на службу за контрактом у 2026 році» для Муйського району Бурятії. Документ телеканалу передало джерело, близьке до адміністрації республіки, яке стверджує, що аналогічна схема діє по всій території Росії.

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У документі вказано кількість працівників на кожному підприємстві, число чоловіків віком від 20 до 60 років, а також визначено, скільки людей компанія має направити на війну проти України.

За словами джерела, спочатку республіканський штаб доводить план до керівництва району, після чого місцевий штаб розподіляє квоти між підприємствами.

Для компаній, які не хочуть відправляти своїх співробітників на фронт, передбачено альтернативний механізм. Вони можуть укласти договір із фірмою, яка займається «підбором кандидатів» для так званої «СВО». У Муйському районі така послуга коштує 100 тисяч рублів, що, за словами співрозмовника телеканалу, є значною сумою для місцевого бізнесу.

Під дію цієї схеми потрапляють і бюджетні установи. Зокрема, районна лікарня повинна надати двох працівників, попри дефіцит медичного персоналу в Бурятії.

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Підприємець із Сибіру також підтвердив існування подібної практики. За його словами, роботодавців почали змушувати шукати людей для війни ще 2024 року, погрожуючи перевірками у разі відмови.

Він додав, що вже 2025 року з’явилася схема «викупу»: роботодавців примушували укладати договори на пошук кандидатів для відправлення на війну. Вартість такої послуги, за його словами, становить 450 тисяч рублів за одну людину.

Раніше повідомлялося, що заступник командира Третього корпусу Максим Жорін заявив, що Україна має відповісти на мобілізацію в РФ.

Ми раніше інформували, що Кремль втрачає перевагу у війні, але диктатор Путін відмовляється це визнавати.

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