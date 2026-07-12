Верховний лідер Ірану збирається помститися за вбивство свого батька

Хаменеї хоче помсти / © Associated Press

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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що помста за вбивство його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, є «вимогою народу» й обов’язково має бути здійснена.

Про це пише Politico.

«Ми обіцяємо помститися за кров загиблого лідера та всіх мучеників цих двох воєн, покаравши злочинних ганебних вбивць. Ці злочинці, чиї імена відомі всім, до самої смерті нестимуть із собою нездійснену надію на мирну смерть у своїх ліжках», — йдеться у заяві.

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Зазначимо, місцеперебування Моджтаби Хаменеї залишається загадкою як для іранців, так і для решти світу від моменту його призначення новим верховним лідером Ірану.

Смерть Алі Хаменеї — що відомо

Хаменеї загинув внаслідок авіаудару по комплексу в центрі Тегерана. 56-річний син Алі Хаменеї Моджтаба, який також постраждав внаслідок удару, став наступником батька на посаді верховного лідера.

Правління Хаменеї характеризувалося автократичним підходом із придушенням інакомислення та суспільних протестів.

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