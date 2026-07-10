Якщо Трампа вб’є Іран: президент США залишив жорсткі інструкції

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що заздалегідь залишив інструкції у разі його вбивства, яке вже багато років планує режим в Ірані. За словами американського лідера, якщо такий сценарій реалізується, Тегеран зазнає нищівної військової відповіді.

Про це повідомляє New York Post.

В інтерв’ю виданню Трамп заявив, що Іран давно вважає його головною ціллю, а тому він уже визначив алгоритм дій для американського військово-політичного керівництва у разі своєї загибелі.

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«Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось із чим ми маємо справу… Я залишив інструкції — якщо щось трапиться, просто буквально розбомбити їх до рівнів, яких вони ніколи раніше не бачили», — сказав президент США.

Коментуючи повідомлення про те, що Ізраїль нібито передав Вашингтону нові розвіддані щодо змови з метою його вбивства, Трамп заявив, що не йдеться про новий план, але наголосив, що Тегеран прагне його смерті вже багато років.

«Ізраїль нічого нового не виявив… Я вже давно під номером один у списку Ірану на ліквідацію», — зазначив він.

Трамп також іронічно звернувся до журналіста словами: «Сподіваюся, ви сумуватимете за мною».

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Як нагадує New York Post, Іран відкрито закликає до помсти Трампу після ліквідації у 2020 році командувача спецпідрозділу «Кудс» Касема Сулеймані за наказом тодішнього президента США. За інформацією видання, американські спецслужби неодноразово запобігали можливим замахам на Трампа.

Видання зазначає, що нові заяви президента пролунали на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Після атак на судноплавство в Ормузькій протоці адміністрація США посилила санкційний тиск на Іран і завдала серії авіаударів по його території.

Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп також заявив, що залишається «мішенню номер один» для іранського режиму.

«Мене теж може не стати. Тому що я їхня мішень номер один… Тому що вони покидьки», — сказав американський президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльська розвідка передала Сполученим Штатам нові дані, які нібито свідчать про підготовку Іраном замаху на президента Дональда Трампа.

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