У Росії уражено один із найбільших НПЗ півдня: деталі від ГУР

Ільський НПЗ у Росії / Фото ілюстративне

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У ніч проти 10 липня українські сили завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ.

Про успішне ураження підприємства повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, операцію провели спільно з іншими складовими Сил оборони України.

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«У ніч проти 10 липня 2026 року майстри ГУР МО України в межах спільної з СБС, ДПСУ та іншими складовими Сил оборони deepstrike-операції успішно уразили Ільський нафтопереробний завод», — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що Ільський НПЗ входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

За інформацією ГУР, завод має важливе значення для забезпечення російської армії пальним.

«Підприємство входить до числа найбільших НПЗ півдня держави-агресора та забезпечує паливом російські війська, зокрема угруповання на тимчасово окупованих територіях України», — повідомили в українській розвідці.

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У ГУР не уточнили масштаби ушкоджень підприємства та наслідки атаки. Російська сторона на момент публікації також не оприлюднила офіційну інформацію щодо можливих руйнувань.

За останні місяці українські Сили оборони регулярно завдають ударів по об’єктах російської паливно-енергетичної інфраструктури, які використовуються для забезпечення армії РФ.

Раніше далекобійні БпЛА ГУР Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії.

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