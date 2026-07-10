"Страшно тут навіть зараз": жителі Вишневого розповіли про пекельну ніч та гучні вибухи (відео)

Вишневе після вибухів / © Getty Images

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Кримінальну відповідальність та гучні звільнення анонсував президент Володимир Зеленський після пекельної ночі у Вишневому. Там через дорогу від цивільного приватного сектора було розташоване одне зі стратегічних підприємств «Укроборонпрому».

Відтак, після жорстокої атаки російських окупантів у ніч проти понеділка, боєснаряди почали масовано детонувати і розлітатися просто на будинки мирних людей. Серед потерпілих — щонайменше 11 родин залізничників. «Укрзалізниця» терміново відкрила благодійний збір на першочергову допомогу.

Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак слухав історії постраждалих.

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Що розповіли постраждалі

Огірки, кінза, цибуля і горох, який дивом вцілів на потрощених г

Наслдіки обстрілу / © ТСН

рядках — це ледь не все, що взагалі залишилося від квітучої оселі залізничника Євгена Кириленка. Замість затишного двоповерхового будинку тепер навколо суцільне чорне згарище. Від колишніх домашніх пожитків та інтер’єру лишилися тільки уламки японської порцеляни та розбиті українські глечики. Де і як жити далі, провідний інженер відділу технічних засобів охорони «Укрзалізниці» просто не знає.

Євген Кириленко, провідний інженер «Укрзалізниці»: «Після кожного прильоту на антидепресантах живу».

Його дружина з розпачем розповідає — від раптових нічних вибухів та пожежі тікали настільки швидко, що в паніці не встигли врятувати з вогню навіть особисті документи. На місці подвір’я — повна розруха.

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Наразі знедолену родину тимчасово прихистили близькі родичі. Але Кириленки чітко розуміють — це лише короткочасний вихід із ситуації.

Для термінової фінансової допомоги своїм колегам «Укрзалізниця» офіційно відкрила великий благодійний збір на власному порталі «Залізна родина».

Як люди пережили масовану атаку

Родині ще одного залізничника — Олега Самуся — пощастило трохи більше. У його оселі вибуховою хвилею повністю зірвало дах, вибило шибки та вікна, але капітальні стіни залишилися цілими.

Олег Самусь, працівник «Укрзалізниці»: «Я був у погребі. Потім уже, коли там зовсім не було чим дихати через дим, вибігав безпосередньо на вулицю».

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Дружина і донька Олега під час детонації перебували в безпечному укритті. Але наразі у людей немає навіть моральних сил, аби почати розгрібати та прибирати понівечену хату. Жінка зізнається: «Не будемо поки тут залишатися, ми будемо їхати на дачу. Страшно, навіть просто у Вишневому зараз знаходитися».

Коштом «Укрзалізниці» в оселі Самусів будівельники вже оперативно закрили щільною плівкою пошкоджений дах та надійно забили фанерою вибиті вікна. Усі першочергові роботи на об’єктах, які підлягають відновленню, керівництво обіцяє повністю завершити до 20-го липня.

Місцеві мешканці досі не можуть повірити в масштаби того, що сталося. Донька одного з керівників підрозділу ділиться емоціями: «Дехто бачив перші фотографії і казали, що це штучний інтелект. Тому що не може бути так, що декоративні туї стоять зелені, а самого будинку взагалі немає. Так, такий сюрреалізм трошки».

Наслідки атаки

Загалом у приватному секторі повністю зруйновані та випалені оселі чотирьох залізничників. На одній з адрес сам житловий будинок згорів дотла, а от великий домашній басейн раптово став у пригоді рятувальникам ДСНС під час ліквідації займання.

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На кадрах репортажу видно, як хлопці-рятувальники безперервно тягають воду з басейну на тлі зруйнованого будинку, якого більше немає.

Військові боєприпаси зі складу, який необачно був розташований через дорогу від житлових осель, розліталися та вибухали протягом кількох годин поспіль. На теперішній час офіційно відомо про сімох загиблих цивільних громадян у Вишневому внаслідок атаки у ніч проти понеділка. Хто саме із посадовців свого часу дозволив розташувати стратегічний та небезпечний військовий об"єкт поряд із приватним сектором — тепер має детально визначити слідство.

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