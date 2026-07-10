Росіяни масовано обстріляли авіабомбами обласний центр України: спалахнули пожежі, є загиблий

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Запоріжжя надвечір здригнулося від потужних вибухів. По середмістю росіяни запустили керовані авіабомби (КАБ). Одна людина загинула, ще 16 містян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Під завалами зруйнованої адмінбудівлі рятувальники ДСНС шукають людину. Ще одна авіабомба впала просто під багатоповерхівку та дивом не здетонувала. А у приватному секторі ворожий КАБ понівечив цілу вулицю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Купа будівельного, ніби підпаленого сміття — саме такий вигляд зараз мають три житлові будинки приватного сектору Запоріжжя. Надвечір сюди влучила російська авіабомба. Одразу після «прильоту» спалахнула масштабна пожежа, рятувальники ДСНС досі працюють на місці, намагаючись повністю приборкати та залити водою залишки полумʼя. Журналісти зазначають: просто дивом тут, на місці пожежі, не постраждали люди.

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Вогнеборці безперервно гасять залишки зруйнованого будинку. Власники саме перебували вдома, коли у двір упала російська бомба. На допомогу постраждалій родині одразу кинулися друзі та сусіди.

Валентина, подруга постраждалих мешканців: «Зателефонувала мені з наступної вулиці сестра її рідна і каже: „У Лєни з того боку пожежа“. Я почала сюди телефонувати — трубку ніхто не бере. Потім нарешті взяли трубку і кричать: „Ми горимо — і все!“. І я одразу ж приїхала сюди».

Загалом внаслідок цієї ворожої атаки у приватному секторі щонайменше 15 будинків були повністю зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень.

Розтрощена адмінбудівля біля міськради

А далі від потужних вибухів здригнулося саме середмістя Запоріжжя. Цього разу російські окупанти цілеспрямовано атакували адмінбудівлю, розташовану неподалік міської ради. На оприлюднених ДСНС кадрах видно, що керована авіабомба влетіла просто у другий поверх, буквально розтрощивши споруду. На місці «прильоту» рятувальники оперативно розбирають завали.

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Дарʼя Назарова, кореспондентка ТСН: «Зараз на місці обстрілу рятувальники проводять традиційну „хвилину тиші“, щоб зрозуміти, чи є під завалами люди. Наразі тривають напружені пошуково-рятувальні роботи. Місцеві кажуть, що під цією цеглою може перебувати охоронець. Поруч уже активно працюють криміналісти. Біля самої будівлі загинув чоловік».

Ситуацію з постраждалими та перші результати слідчих дій на місці чергового злочину РФ прокоментували в Головному управлінні Національної поліції.

Анна Ткаченко, речниця ГУ НП в Запорізькій області: «Загинув один працівник поліції, його тіло нещодавно забрали з місця події. Є також двоє поранених, один із них — це також працівник поліції. Наразі правоохоронці проводять необхідні оглядові заходи. Криміналісти збирають предмети та залишки боєприпасів».

Крім того, ще одна нерозірвана частина російського КАБа влетіла просто під вікна житлової багатоповерхівки та, на велике щастя, не здетонувала від удару. Співробітники екстрених служб негайно провели термінову евакуацію всіх мешканців цього будинку, щоб убезпечити людей на час роботи вибухотехніків. Ліквідація наслідків ворожих ударів триває.

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