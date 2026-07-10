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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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159
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Україну накриває нова хвиля пекельної спеки: синоптики попередили, де і коли "вжарить" до +36

Цими вихідними погода в Україні буде мінливою та дощовою, у багатьох областях пройдуть грози.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики прогнозують повернення спеки вже наступного тижня

Синоптики прогнозують повернення спеки вже наступного тижня / © ТСН.ua

Цими вихідними погода в Україні буде доволі мінливою та дощовою, проте вже наступного тижня до більшості областей повернеться літня спека.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, уже від понеділка у Києві та загалом по всій країні стовпчики термометрів поповзуть угору, хоча аномальної чи виснажливої спеки очікувати не варто.

Найближчими вихідними, 11–12 липня, погода в країні буде мінливою. У більшості регіонів пройдуть швидкі літні дощі, які матимуть суто локальний характер, тому сонце також часто визиратиме з-за хмар. При цьому субота мине без опадів на південному сході, а в неділю суха погода встановиться у центральних та південних областях.

Загалом суттєвого тепла цими вихідними ще не відчується: вдень термометри показуватимуть переважно від +20 до +25 градусів, і лише на півдні буде трохи тепліше — в межах +25…+28 градусів.

У Києві впродовж 11 та 12 липня періодично дощитиме, місцями можливі навіть грози. Повітря у столиці прогріється максимум до +20…+22 градусів.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомляє про повернення спеки до України. За його словами, у період з 17 по 20 липня стовпчики термометрів у вдень підніматимуться до +28…+33 градусів тепла. Найспекотніше буде у південних областях та Донбасі, де повітря місцями розжариться до +34…+36 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +15…+22 градусів тепла.

Проте така погода утримається не скрізь. Уже 19 та 20 липня у західній, північно-західній та південно-західній частинах країни погода зіпсується: там очікуються грозові зливи, які подекуди супроводжуватимуться градом та сильними поривами вітру. На решті території України суттєвих дощів не передбачається, а вітер залишатиметься помірним.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 11 липня буде хмарно із проясненнями, пройдуть короткочасні дощі (вночі в Україні, вдень на Закарпатті, півдні та південному сході місцями), вдень подекуди грози.

Вітер буде південно-західний, на заході країни північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів тепла, в центральних областях до стовпчики термометрів піднімуться до позначки +25. На півдні та сході країни вночі очікується від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 11 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області 11 липня буде хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі, по області місцями очікуються грози.

Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується близько +20 градусів тепла.

Погода у Львові

Цими вихідними погода на Львівщині та у самому Львові буде досить мінливою. Сонце часто ховатиметься за хмарами, а сухі періоди чергуватимуться з опадами.

Погода на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода на Львівщині / © Укргідрометцентр

Зокрема, у суботу, 11 липня, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища —вдень містом та областю пройдуть короткочасні дощі з грозами. Під час злив на дорогах можливе погіршення видимості. Крім того, в суботу дошкулятиме помірний північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 м/с.

Синоптики попереджають про негоду на Львівщині 11 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду на Львівщині 11 липня / © Укргідрометцентр

Також, за прогнозом метеорологів, у Львові найближчої ночі очікується від +9 до +11 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів вище нуля. Загалом по області нічна температура коливатиметься від +7 до +12, а денна становитиме +18…+23 градуси тепла. Надалі впродовж вихідних ночі стануть трохи теплішими — до +15 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +25 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 11 липня буде хмарно із проясненнями. Подекуди пройдуть невеликі дощі із грозами.

Вітер вночі буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, вдень — південно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі очікується від +15 до +17 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +27 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +19 до +20 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 11 липня очікується хмарна погода із проясненнями.

Істотних опадів синоптики не передбачають. Вдень місцями будуть грози.

Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +10 до +15 градусів тепла;

  • вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +12 до +14 градусів тепла;

  • вдень від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 11 липня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

Ніч пройде без істотних опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі із грозами. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, вдень від +20 до +25 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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