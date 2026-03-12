Генетичний сюрприз природи Фото ілюстративне / © Associated Press

У зоопарку Великої Британії на світ з’явилося дитинча однієї з найрідкісніших тварин планети — окапі. Через незвичайний вигляд цього ссавця часто описують як поєднання одразу кількох видів: він має пропорції, схожі на коня, смугасті ноги, як у зебри, і голову, що нагадує жирафу.

Про це повідомляє ВВС.

Попри таку незвичайну зовнішність, окапі не є гібридом. Це окремий вид, який вважається найближчим сучасним родичем жирафи. Тварини мають спільне еволюційне походження, хоча у окапі значно коротша шия. Однією з характерних особливостей цих ссавців є дуже довгий синювато-фіолетовий язик, яким вони можуть навіть діставати до власних очей.

Окапі / © ВВС

Смугастий малюнок на задніх ногах і крупі допомагає окапі маскуватися серед густої рослинності тропічних лісів. У природному середовищі такий візерунок також допомагає дитинчатам не втрачати матір у густих хащах.

Єдиним природним ареалом цих тварин залишаються тропічні ліси Демократичної Республіки Конго. Через прихований спосіб життя та важкодоступність регіону окапі довгий час залишалися загадкою для науки — їх відкрили лише на початку ХХ століття. За це тварина навіть отримала неофіційне прізвисько «африканський єдиноріг».

Сьогодні вид перебуває під загрозою зникнення. Основними причинами скорочення популяції вважають вирубку лісів, браконьєрство та нестабільну ситуацію в регіоні проживання. Саме тому народження кожного дитинчати в зоопарках має велике значення для міжнародних програм зі збереження виду.

Перші тижні життя новонародженого

Окапі провело свої перші дні в спеціальному приміщенні зі зниженим освітленням, що імітує природні умови тропічного лісу. У дикій природі самки зазвичай ховають малюків у густій рослинності, щоб захистити їх від хижаків.

Наразі дитинча вже зміцніло і почало виходити на перші прогулянки у вольєрі разом із матір’ю. За словами фахівців, поява такого малюка — важлива подія для зоологів і ще один шанс зберегти цей рідкісний вид.

Нагадаємо, дорослі тварини окапі можуть досягати близько 1,5 м у висоту в холці, а довжина їхнього тіла сягає приблизно 2,4 м.