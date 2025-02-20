Немає зараз офіцерства: Маркус озвучив системні проблеми у війську

Звання офіцерів в українській армії отримують люди, які не мають жодного відношення до військової вищої освіти.

Українська армія позбавлена системи і в разі демобілізації країна просто втратить військо. Серед проблем - несправедливість призначення на офіцерські посади, на які може потрапити кожен, хто має ступінь бакалавра.

Про це заявив колишній головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус в інтерв’ю для проекту "Бомбардир".

"Система терпить колапс. Її нема. І саме через те, що хтось намагається якісь краї згладити, якісь проблеми виправити. Власне те, чим займались ми. Ті, хто роблять шкоду, продовжують цього не усвідомлювати. Бо за рахунок інших, які виправляють наслідки їхньої шкоди, всім здається, що все нормально. Ця шкода не доходить до ендшпілю якоїсь трагедії, - наголосив Маркус.

Він наголосив, що, на жаль, нині настав період деградації.

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"Всім здається, що все працює. Погано, але працює якось. Але ні, воно не працює. Це навіть вже не етап стагнації, це вже етап деградації. Бо шкоди стає надто багато", - зазначив військовий.

При цьому, за його словами, в армії перебувають люди з рівнем фаховості в найрізноманітніших питаннях, які в інший спосіб ніколи взагалі не опинилися б в армії.

"Це люди, які мислять набагато вищими категоріями, ніж те, до чого звика наша армія. Це люди-професіонали в абсолютно різних сферах, які приїхали в Україну з-за кордону і мобілізували через якусь ідею. І як розпоряджаються цим ресурсом? В піхоту", - заявив Валерій Маркус.

Він додав, що звання офіцерів в українській армії отримують люди, які не мають жодного відношення до військової вищої освіти.

"Людина отримала десь бакалавра, десь щось, просто має вищу освіту. Йому вже на основі цього дають офіцера. Це костиль. Немає зараз офіцерства як якоїсь інституції, якогось корпусу офіцерства. Нема. Це все форма, це карго-культ. Зміст відсутній абсолютно. Офіцерство пішло від традиції аристократії. Немає аристократії. Форма залишилась", - стверджує Маркус.

Ще однією проблемою в армії він називає особистісні стосунки та відсутність грамотної субординації. Військовий зазначає, що люди сприймають звичайні робочі стосунки як неприязнь, бо ті не мають під собою особистої симпатії.

"От один з героїв нашого відео. Колись був інцидент. Ми знайшли людей та заплатили, щоб вони прийшли і почали навчати наших солдат. І керівник цієї групи сидів в курилці. І до нього підсів один з героїв моїх відео. І запитує в нього: які у нього стосунки зі мною. І чувак каже, стосунки робочі. І цей чувак фразу "робочі стосунки" одразу сприйняв, що в мене з ним конфлікт. З цим інструктором. Вони не розуміють суті, що таке робочі стосунки. Є службове, є особисте", - розповідає військовий.

За його словами, "робочі стосунки" — це завуальована фраза "конфлікт".

"І він почав цьому чуваку пропонувати купу різних посад, начальника розвідки. Тільки на основі того, що він подумав, що в нього зі мною конфлікт. Просто вдумайся, це абсурд. Отак от ухвалюються рішення, отак люди ставляться на посади", - заявляє Валерій Маркус.

Нагадаємо, раніше капітан ЗСУ Мирослав Борисенко назвав основну проблему української армії. Він зазначив, що проблема в тому, що військово-політичне керівництво не довіряє своїм підлеглим.

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