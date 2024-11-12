Військовий назвав основну проблему ЗСУ: це не брак зброї та людей

Військовий розповів про проблеми в армії.
Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко назвав основну проблему ЗСУ. Він зазначив, що проблема у тому, що військово-політичне керівництво не довіряє своїм підлеглим.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Наталії Нагорній.
"Це дійсно армія, в якій зберігається те, що ми називаємо "совком". Бюрократія є скрізь і у кожній армії. Є дисципліна, субординація, ієрархія. Набільше наша проблема не у непостачанні "Томагавків", не брак новобранців. Найбільша наша проблема у тому, що залишки колоніальної імперської армії залишились в українській армії і вони живуть по сьогоднішній день. І основна проблема у тому, що офіцери, командири або військово-політичне керівництво не довіряє своїм підлеглим, не вважає їх вихідцями з одного організму, або близькими з військовим духом та боїться тих, хто зверху над ними. Тому ми втрачаємо місто за містом", - вважає капітан ЗСУ.
Він зазначив, що у межах ЗСУ бракує солідарності.
Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.
Нагадаємо, військовий різко висловився про цивільних.
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