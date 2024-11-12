Рейс Lufthansa потрапив у сильну турбулентність: 11 людей отримали травми

П'ять пасажирів та шість членів екіпажу отримали переважно легкі травми.

Під час авіарейсу Lufthansa з Буенос-Айресу до Франкфурта внаслідок сильної турбулентності постраждали 11 людей. Загалом на борту під час рейсу перебували 329 пасажирів та 19 членів екіпажу.

Про це повідомляє BILD.

"Літак типу Boeing 747-8, ймовірно, раптово потрапив у повітряні ями. П'ять пасажирів та шість членів екіпажу отримали переважно легкі травми", – заявили в авіакомпанії.

Коли літак почав заходити на посадку у Франкфурті, пілот по радіозв'язку запросив медичну допомогу для потерпілих. На травмованих пасажирів та членів екіпажу медики чекали вже на злітно-посадковій смузі й одразу надали їм необхідну допомогу.

Lufthansa заявили, що попри турбулентність, власне літаку нічого не загрожувало.

"Безпека польоту ні в який момент не була під загрозою", – підкреслив представник авіакомпанії.

За його словами, курс літака походив через міжтропічну зону конвергенції. Це екваторіальна зона низького тиску, яку літакам доводиться перетинати у цьому регіоні.

"У цій зоні існують повітряні потоки, які можуть викликати турбулентність", – додав представник Lufthansa.

Нагадаємо, авіаексперти розповіли, як зберегти своє життя, якщо літак потрапив у зону турбулентності. Вони дали поради, що робити, коли літак сильно штовхає у повітрі.

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