Нет сейчас офицерства: Маркус озвучил системные проблемы в армии

Украинская армия лишена системы, и в случае демобилизации страна просто потеряет войско. Среди проблем – несправедливость назначения на офицерские должности, на которые может попасть каждый, кто имеет степень бакалавра.

Об этом заявил бывший главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус в интервью для проекта "Бомбардир".

"Система терпит коллапс. Ее нет. И именно из-за того, что кто-то пытается какие-то края сгладить, какие-то проблемы исправить. Собственно то, чем занимались мы. Те, кто причиняют вред, продолжают этого не осознавать. Потому что за счет других, которые исправляют последствия их вреда, всем кажется, что все дурно, что все нормально. Этот вред не доходит до эндшпиля какой-либо трагедии, - подчеркнул Маркус.

Он отметил, что, к сожалению, сейчас наступил период деградации.

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"Всем кажется, что все работает. Плохо, но работает как-то. Но нет, оно не работает. Это даже уже не этап стагнации, это уже этап деградации. Потому что вреда становится слишком много", — отметил военный.

При этом, по его словам, в армии находятся люди с уровнем профессиональности в самых разных вопросах, которые другим способом никогда вообще не оказались бы в армии.

"Это люди, которые мыслят гораздо более высокими категориями, чем то, к чему привыкла наша армия. Это люди-профессионалы в совершенно разных сферах, которые приехали в Украину из-за границы и мобилизовались за какую-то идею. И как распоряжаются этим ресурсом? В пехоту", — заявил Валерий Маркус.

Он добавил, что звание офицеров в украинской армии получают люди, не имеющие никакого отношения к военному высшему образованию.

"Человек получил где-то бакалавра, где-то, просто имеет высшее образование. Ему уже на основе этого дают офицера. Это костыль. Нет сейчас офицерства как какого-то институции, какого-то корпуса офицерства. Нет. Это все форма, это карго-культ. Содержание отсутствует абсолютно. Офицерство произошло от традиции аристократии. Нет аристократии. Форма осталась", - утверждает Маркус.

Еще одной проблемой в армии он называет личностные отношения и отсутствие грамотной субординации. Военный отмечает, что люди воспринимают обычные рабочие отношения как неприязнь, потому что у них нет личной симпатии.

"Вот один из героев нашего видео. Когда-то был инцидент. Мы нашли людей и заплатили, чтобы они пришли и начали учить наших солдат. И руководитель этой группы сидел в курилке. И к нему подсел один из героев моих видео. И спрашивает у него: какие у него отношения со мной. что у меня с ним конфликт. С этим инструктором. Они не понимают сути, что такое рабочие отношения.Есть служебное, есть личное", – рассказывает военный.

По его словам, "рабочие отношения" — это завуалированная фраза "конфликт".

"И он начал этому чуваку предлагать кучу разных должностей, начальника разведки. Только на основе того, что он подумал, что у него со мной конфликт. Просто вдумайся, это абсурд. Так вот принимаются решения, так люди ставятся на должности", — заявляет Валерий Маркус.

Напомним, ранее капитан ВСУ Мирослав Борисенко назвал основную проблему украинской армии. Он отметил, что проблема в том, что военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным.

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