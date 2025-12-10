Скринінг здоров’я 40+: як безкоштовно перевірити серце, цукор у крові та психіку

Скринінг здоров’я 40+ / © Credits

Реклама

Від 1 січня 2026 року в Україні стартує програма «Скринінг здоров’я 40+», мета якої — своєчасне виявлення захворювань, що найчастіше впливають на тривалість і якість життя.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Громадяни зможуть скористатися програмою з перевірки серцево-судинної системи, зробити скринінг на цукровий діабет 2 типу, а також перевірити стан ментального здоров’я.

Реклама

Як перевірити здоров’я безкоштовно

Програма передбачає простий та зручний механізм участі. Кожний громадянин або громадянка України у віці від 40 років отримає персональне запрошення в застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження. Прийнявши запрошення, користувач отримає 2000 грн на «Дія.Картку», які можна витратити тільки на проходження скринінгу.

Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачено альтернативний спосіб реєстрації через банки та ЦНАПи.

Де можна пройти обстеження

Обстеження можна пройти в державних, комунальних або приватних медичних закладах, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ для участі в програмі. Перелік закладів буде оприлюднено найближчим часом.

На програму в держбюджеті на 2026 рік передбачено 10 млрд грн.

Реклама

Нагадаємо, раніше вже йшлося, що в межах держпрограми щодо скринінгу кожен українець-учасник програми отримає 2000 гривень на комплексний скринінг через «Дію» або на банківську картку.

Зазначимо, що є конкретні фактори ризику серцевого нападу.

Серцевий напад є однією з основних причин смертності у світі, але змінивши спосіб життя, ви можете значно знизити ризик інфаркту або інсульту.