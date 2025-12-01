ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1269
Час на прочитання
1 хв

"Національний кешбек" змінить умови: у Мінекономіки анонсували оновлення програми

«Національний кешбек» оновиться. Мінекономіки переглядає умови популярної програми.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
"Національний кешбек"

"Національний кешбек"

Програма «Національний кешбек» змінить свої умови наступного року. Наразі Міністерство економіки України проводить оцінку ефективності її роботи за перший рік дії.

Про це заявив очільник Мінекономіки Олексій Соболев під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», передає РБК-Україна.

«Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку, в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», — розповів Соболев.

Нагадаємо, від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також повідомлялося, що протягом двох місяців виплати за програмою «Національний кешбек» не надходили через брак коштів.

А з 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
1269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie