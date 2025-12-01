"Національний кешбек" змінить умови: у Мінекономіки анонсували оновлення програми

"Національний кешбек"

Програма «Національний кешбек» змінить свої умови наступного року. Наразі Міністерство економіки України проводить оцінку ефективності її роботи за перший рік дії.

Про це заявив очільник Мінекономіки Олексій Соболев під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», передає РБК-Україна.

«Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, робимо оцінку, в яких галузях, як воно працює, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року», — розповів Соболев.

Нагадаємо, від 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кошти, отримані за програмою «Нацкешбек». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Також повідомлялося, що протягом двох місяців виплати за програмою «Національний кешбек» не надходили через брак коштів.

А з 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми.