"Национальный кэшбек" изменит условия: в Минэкономики анонсировали обновление программы
«Национальный кэшбек» обновится. Минэкономики пересматривает условия популярнейшей программы.
Программа «Национальный Кэшбэк» изменит свои условия в следующем году. Министерство экономики Украины проводит оценку эффективности ее работы за первый год действия.
Об этом заявил глава Минэкономики Алексей Соболев во время форума «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», передает РБК-Украина.
«Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку, в каких отраслях, как она работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году», — рассказал Соболев.
Напомним, с 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные по программе «Нацкешбек». Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.
Также сообщалось, что в течение двух месяцев выплаты по программе «Национальный кэшбек» не поступали из-за нехватки средств.
А с 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей.