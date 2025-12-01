"Национальный кэшбек" изменит условия: в Минэкономики анонсировали обновление программы

"Национальный кэшбек"

Реклама

Программа «Национальный Кэшбэк» изменит свои условия в следующем году. Министерство экономики Украины проводит оценку эффективности ее работы за первый год действия.

Об этом заявил глава Минэкономики Алексей Соболев во время форума «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», передает РБК-Украина.

«Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, делаем оценку, в каких отраслях, как она работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году», — рассказал Соболев.

Реклама

Напомним, с 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные по программе «Нацкешбек». Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

Также сообщалось, что в течение двух месяцев выплаты по программе «Национальный кэшбек» не поступали из-за нехватки средств.

А с 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей.