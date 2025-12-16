- Дата публікації
Чи готові українські військові на різдвяне перемир'я: Жорін пояснив
Жорін нагадує, що окупанти жодного разу не дотримувалися обіцянок, а реального механізму контролю за перемир’ям просто не існує.
Навіть якщо б Росія і погодилася на «різдвяне перемир’я», у ньому не було б жодного сенсу на фронті, адже окупанти ніколи не дотримувалися обіцяних домовленостей.
Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.
«В реальності немає жодного сенсу в «різдвяних» чи інших короткострокових перемирʼях. Погодитись для нас — це суто політичний крок», — пояснює військовий.
Жорін каже, що навіть здивувався, що РФ відкинула ідею «різдвяного перемир’я», адже росіяни люблять такі пропагандистські історії.
«Та і якби погодились, це ніколи ще не працювало. Не памʼятаю жодного «святкового перемирʼя», якого б росіяни дотримувались, бо не існує жодної справжньої системи контролю за цим», — зазначив військовий.
На його думку, щодо довгострокового припинення вогню є такі самі аналогічні сумніви. Адже невідомо, хто і як буде контролювати режим тиші та якими будуть наслідки за порушення.
Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц за підсумками переговорів між Україною та США у Берліні закликав Росію погодитися на «різдвяне перемир’я», яке може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які призведуть до тривалого миру в Україні».
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку ідеї різдвяного перемир’я.
Натомість речник російського диктатора Путіна Пєсков зухвало відкидає ідею різдвяного перемир’я, мовляв, Україна може використати його як перепочинок.