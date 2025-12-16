Чи готові українські військові на різдвяне перемир'я: Жорін пояснив

Максим Жорін пояснив, чому різдвяне перемир’я з РФ — це міф, який ніколи втілиться у життя. / © t.me/MaksymZhorin

Навіть якщо б Росія і погодилася на «різдвяне перемир’я», у ньому не було б жодного сенсу на фронті, адже окупанти ніколи не дотримувалися обіцяних домовленостей.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

«В реальності немає жодного сенсу в «різдвяних» чи інших короткострокових перемирʼях. Погодитись для нас — це суто політичний крок», — пояснює військовий.

Жорін каже, що навіть здивувався, що РФ відкинула ідею «різдвяного перемир’я», адже росіяни люблять такі пропагандистські історії.

«Та і якби погодились, це ніколи ще не працювало. Не памʼятаю жодного «святкового перемирʼя», якого б росіяни дотримувались, бо не існує жодної справжньої системи контролю за цим», — зазначив військовий.

На його думку, щодо довгострокового припинення вогню є такі самі аналогічні сумніви. Адже невідомо, хто і як буде контролювати режим тиші та якими будуть наслідки за порушення.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц за підсумками переговорів між Україною та США у Берліні закликав Росію погодитися на «різдвяне перемир’я», яке може стати «початком конструктивних, тверезих переговорів, які призведуть до тривалого миру в Україні».

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку ідеї різдвяного перемир’я.

Натомість речник російського диктатора Путіна Пєсков зухвало відкидає ідею різдвяного перемир’я, мовляв, Україна може використати його як перепочинок.