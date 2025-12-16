- Дата публікації
Ексобраниця Цимбалюка на тлі чуток про їхній таємний роман з гумором звернулася до "Холостяка"
Світлана Готочкіна оригінально привітала колишнього з особливим святом.
Сьогодні, 16 грудня, актор Тарас Цимбалюк святкує день народження.
Зірці виповнюється 36 років. З цієї нагоди друзі та колеги згадують найяскравіші спогади з ним, діляться кумедним контентом і вітають ще від самого ранку. І несподівано до привітань доєдналася і колишня дівчина актора — дизайнерка і бізнесвумен Світлана Готочкіна.
Ексобраниця Цимбалюка опублікувала у фотоблогу спільне фото з ним, де вони щасливі йдуть і обіймаються. До того ж Світлана лишила цікавий підпис. Під час звернення до іменинника вона вирішила одночасно привітати його зі святом і розставити крапки над «і» у чутках про їхні стосунки. Так, бізнесвумен публічно подякувала Тарасу за змогу будувати особисте життя окремо і назвала його «другом».
«З днем народження, друже. Дякую тобі величезне, що не пишеш весь цей рік і даєш спокійно ходити на побачення», — кумедно зазначила Готочкіна, а актор зробив репост сториз.
До слова, зараз Тарас Цимбалюк є головним героєм нового сезону «Холостяка». Та це не спиняє хвилю чуток про його нібито таємний роман з колишньою дівчиною Світланою Готочкіною. І все через те, що актор доволі часто підтримує бізнес дизайнерки і ходить на її модні покази. Та врешті, у жовтні цього року бізнесвумен запевняла, що її серце поки що вільне.