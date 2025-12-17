Наслідки ударів по Одещині: що зі світлом, теплом і водою

Відключення світла / © iStock

Усі населені пункти Одещини вже з теплом і водопостачанням. Більша частина регіону — з електрикою.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

Він додає, що аварійні бригади працюють над відновленням світла для близько 30 тисяч абонентів у двох районах Одеси та області.

«Роботи тривають безперервно, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в кожну домівку», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, на Одещині було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Усе через тривале порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області. Підприємців закликають використовувати освітлення мінімально.

Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. “Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи”, — повідомив Кіпер.