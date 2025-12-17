ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
362
Час на прочитання
1 хв

У "Слузі народу" обрали нового керівника партії

Два терміни поспіль головою президентської партії була Олена Шуляк.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Логотип партії "Слуга народу"

Логотип партії "Слуга народу" / © УНІАН

У середу, 17 грудня, партія «Слуга Народу», яка формує більшість в українському парламенті, обрала нового голову.

Про це повідомив голова партійної фракції у ВР Давид Арахамія.

У повідомленні йдеться, що партію «Слуга народу», яку називають президентською політичною силою, очолив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Він замінив Олену Шуляк, яка два терміни поспіль була головою партії.

«Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!» - написав у своєму повідомленні Давид Арахамія.

Нагадаємо, раніше парламентська фракція партії «Слуга народу» висловила свою підтримку рішенню президента Зеленського про звільнення голови ОП Андрія Єрмака.

Дата публікації
Кількість переглядів
362
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie