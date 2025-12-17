У "Слузі народу" обрали нового керівника партії

Логотип партії "Слуга народу" / © УНІАН

У середу, 17 грудня, партія «Слуга Народу», яка формує більшість в українському парламенті, обрала нового голову.

Про це повідомив голова партійної фракції у ВР Давид Арахамія.

У повідомленні йдеться, що партію «Слуга народу», яку називають президентською політичною силою, очолив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Він замінив Олену Шуляк, яка два терміни поспіль була головою партії.

«Хочу подякувати Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажати Олександру подальших успіхів та натхнення!» - написав у своєму повідомленні Давид Арахамія.

